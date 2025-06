Lega sul Passante | Interrare è l' unica via Al via le consultazioni con la città

Il dibattito sul Passante di Bologna si riaccende, con la Lega che propone un'idea audace: interrare il tratto per migliorare la qualità della vita cittadina. Con l'apertura delle consultazioni pubbliche già in programma, le porte sono aperte alla partecipazione dei cittadini. È il momento di far sentire la propria voce e contribuire a plasmare il futuro della città: perché solo insieme possiamo trovare la soluzione migliore per Bologna.

Il futuro del Passante di Bologna torna al centro con la Lega annuncia l'apertura di consultazioni pubbliche. "Apriamo le consultazioni con la cittadinanza", hanno dichiarato i vertici del Carroccio bolognese, segnalando due appuntamenti già fissati in via Andrea Costa per le prossime domeniche. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Lega sul Passante: "Interrare è l'unica via". Al via le consultazioni con la città

In questa notizia si parla di: Consultazioni Lega Passante Interrare

Lega sul Passante: "Interrare è l'unica via". Al via le consultazioni con la città - Iniziative in strada e incontri per raccogliere le istanze. Il Carroccio ribadisce anche il "no" alla linea blu del tram ... Si legge su bolognatoday.it

Consultazioni, Di Maio: sinergia con la Lega ma Berlusconi faccia passo di lato. Salvini: centrodestra unito, premier della Lega, stop veti M5S. Il capo di FI contro i 5 stelle - Speriamo non sia così per l'Italia, per noi è il valore più grande», ha detto il leader della Lega al termine delle consultazioni. «Siamo pronti ad assumere la responsabilità unitariamente ... Segnala ilmessaggero.it

Consultazioni, l'asse Lega-M5s si impantana su Berlusconi. Di Maio chiede passo di lato del leader Fi. Salvini: "No a veti" - Ma "prendiamo atto - ha scandito Di Maio - che ancora una volta Salvini e la Lega ci stanno proponendo uno schema di centrodestra che è di ostacolo". Consultazioni, Di Maio: "Berlusconi invece di ... Lo riporta repubblica.it

The Substitute Millionaire | A Tale of Ambition, Mystery & Fortune