Lega confronto con Regioni su terzo mandato è scelta saggia

La questione del terzo mandato si accende tra le regioni e la Lega, che vede questa scelta come un segnale di autonomia e rispetto per la volontà popolare. Stefano Locatelli, responsabile degli enti locali, sottolinea l’importanza della collaborazione istituzionale e l’appoggio della Lega, auspicando una discussione condivisa. Questo dibattito evidenzia come il tema sia centrale nel rafforzare il ruolo delle istituzioni locali e nel promuovere una politica più vicina ai cittadini.

"Discutere di terzo mandato, come chiesto dalle Regioni, è una scelta saggia all'insegna dell'autonomia, della leale collaborazione istituzionale e soprattutto rispettosa della volontà popolare. Bene che anche altri amici della maggioranza prendano in considerazione una proposta di cui la Lega è da sempre convinta sostenitrice". Così in una nota Stefano Locatelli, responsabile federale enti locali della Lega. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lega, confronto con Regioni su terzo mandato è scelta saggia

