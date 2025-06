L' economista Cottarelli a Buttrio | Dazi di Trump? Non preoccupiamoci troppo

situazione attuale dei dazi e alle conseguenti tensioni commerciali. Con un’analisi lucida e rassicurante, Cottarelli invita a mantenere la calma e a non lasciarsi sopraffare dalla paura, sottolineando come le prospettive di breve termine siano più tranquille di quanto si possa immaginare. Un messaggio importante in tempi di incertezza globale, che ci sprona a guardare con fiducia al futuro e alle opportunità di crescita.

"Nell’immediato, nella guerra dei dazi, secondo me le cose miglioreranno, non c'è un rischio di crisi finanziaria dovuto al mercato di titoli di Stato": le parole sono dell'economista Carlo Cottarelli, intervenuto ad un evento organizzato da Banca 360 Fvg a Buttrio, che fa riferimento alla. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - L'economista Cottarelli a Buttrio: "Dazi di Trump? Non preoccupiamoci troppo"

In questa notizia si parla di: Economista Cottarelli Buttrio Dazi

L'economista Cottarelli a Buttrio: "Dazi di Trump? Non preoccupiamoci troppo" - Cottarelli, intervenuto ad un evento organizzato da Banca 360 Fvg sulle strategie economiche future, ha dichiarato che "non c'è un rischio di crisi finanziaria dovuto al mercato di titoli di Stato". H ... Da udinetoday.it

Cottarelli a Buttrio: "Le cose miglioreranno, ma servono riforme subito" - L'economista, ospite di un evento organizzato da Banca 360 Fvg, ha offerto un messaggio di cauta speranza agli imprenditori del Friuli Venezia Giulia ... Lo riporta udinetoday.it

Dazi, Cottarelli: «Trump non andrà al 50%, alla fine si troverà un accordo» - L’economista: i mercati stanno premiando la prudenza del nostro Governo. Dalle Big Tech rischi per la democrazia ... Scrive msn.com