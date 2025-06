Lecco ci riprova | arrivano 200 monopattini in città

Lecco torna a scommettere sulla mobilità sostenibile, annunciando l’arrivo di 200 monopattini in città. Dopo il primo tentativo fallito, questa nuova iniziativa rappresenta un passo deciso verso un trasporto più eco-friendly e pratico. La giunta comunale ha approvato un servizio sperimentale di monopattini in condivisione, destinato a rivoluzionare gli spostamenti quotidiani. Un’opportunità per cittadini e visitatori di muoversi più facilmente, riducendo l’impatto ambientale e migliorando la qualità della vita urbana.

Nuovo tentativo. La mobilità sostenibile a Lecco trova nuovo slancio con l'approvazione del servizio sperimentale di monopattini elettrici in condivisione. La giunta comunale ha deliberato l'attivazione di un sistema di sharing che porterà tra i 150 e i 200 mezzi nelle strade cittadine per un. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Lecco ci riprova: arrivano 200 monopattini in città

Ma vi pare il modo?