Lecce multe a scooter e moto | piazzetta Castromediano invasa

A Lecce, la movida sulle due ruote si trasforma in una sfida tra passione e regole: in piazzetta Castromediano, decine di multe a scooter e moto testimoniano quanto il rispetto del Codice della Strada sia fondamentale per la sicurezza di tutti. La città invita alla riflessione: è possibile divertirsi senza mettere a rischio sé stessi e gli altri?

Le trasgressioni al Codice della Strada continuano a pesare e non solo in termini di sicurezza. A Lecce, in piazzetta Sigismondo Castromediano, decine di verbali sono stati elevati dagli agenti della.

Lecce, la stretta estiva sulla movida: multe e licenze per i locali a rischio - Il centro storico di Lecce affronta nuove restrizioni estive sulla movida, con multe e licenze in pericolo per i locali a rischio.

24 MAGGIO 2025 - LECCE - SCOOTER PARCHEGGIATI DAVANTI AL LICEO. TUTTI MULTATI