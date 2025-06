Leao e l’ipotesi Napoli | l’ultima ora spaventa i tifosi del Milan

L’ultima ora scuote il mondo Milan: Rafael Leao, stella portoghese, potrebbe lasciare il club e approdare al Napoli. Dopo le voci di cessioni come Reijnders e Theo Hernandez, il futuro del talento rossonero si fa incerto. I tifosi milanisti sono spiazzati di fronte a questa svolta improvvisa, che potrebbe rivoluzionare i piani della squadra. La corsa al mercato non si ferma e le sorprese sono dietro l’angolo.

L’attaccante portoghese è stato accostati agli azzurri ed è arrivata un’ultima ora proprio in questi istanti che avrebbe spiazzato i tifosi rossoneri Il futuro di Rafael Leao potrebbe essere lontano dal Milan. L’attaccante portoghese è tra i nomi potenzialmente in uscita, proprio come Reijnders (fatta al Man City), Theo Hernandez (accostato all’Arabia e al Napoli) e Maignan (che piace molto al Chelsea). I pilastri rossoneri rischiano di lasciare in massa la squadra, dando a Tare il compito di rivoluzionare la rosa da mettere a disposizione di Max Allegri. Proprio Leao, tra tutti i nomi citati, sembrava quello meno vicino a un trasferimento. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it