leadership italiana per la stabilità del medio oriente abagnara alla guida di unifil

L’Italia rafforza il suo ruolo di leadership nel promuovere stabilità e pace in Medio Oriente. Con la nomina del generale Diodato Abagnara a capo dell’UNIFIL, il nostro Paese si conferma un protagonista fondamentale nel delicato equilibrio della regione. Un passo strategico che sottolinea l’impegno italiano per la sicurezza e la diplomazia internazionale, rafforzando la presenza italiana nel cuore delle sfide mediorientali. La missione di Abagnara rappresenta un nuovo capitolo di stabilità e collaborazione.

Mercoledì, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha annunciato la nomina del generale di Divisione dell’Esercito Italiano Diodato Abagnara a Capo missione e comandante della Forza interinale delle Nazioni Unite in Libano (Unifil). Abagnara subentra al tenente generale spagnolo A roldo Lázaro Sáenz, al quale Guterres ha espresso “sincera gratitudine per la dedizione e la leadership dimostrate durante uno dei periodi più complessi nella storia recente della missione”. La nomina giunge in un momento di elevata tensione nell’area mediorientale, con un contesto regionale segnato da persistenti instabilità lungo la Linea Blu tra Libano e Israele. 🔗 Leggi su Formiche.net