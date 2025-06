Le Winx conquistano il Giappone Straffi | la regione delle eccellenze | Siamo artigiani dell’animazione

Le Winx conquistano il Giappone, portando l’artigianalità marchigiana all’Expo di Osaka. Le fate delle Marche volano oltre oceano, affascinando pubblico internazionale e celebrando il successo globale della serie "Winx Club". Un viaggio tra passato e futuro, che anticipa il tanto atteso reboot su Netflix. Iginio Straffi, fondatore di Rainbow, ci apre le porte a un mondo di magia, innovazione e creatività senza confini.

LORETO (Ancona) Le fate marchigiane volano in Giappone e affascinano visitatori da tutto il mondo all’Expo 2025 di Osaka. La serie animata made in Marche, "Winx Club", è stata infatti protagonista della settimana marchigiana attraverso il racconto del fenomeno globale che rappresenta: un’occasione per celebrare il passato, guardare al futuro e svelare le prime anticipazioni del reboot Winx atteso su Netflix. Iginio Straffi, fondatore di Rainbow e creatore delle Winx, com’è andata l’esperienza all’Expo 2025 di Osaka? "Molto bene – dice –. Abbiamo presentato un cortometraggio, Sakura, che racconta le Marche al pubblico mondiale attraverso la poesia, le immagini suggestive e quel senso di unicità che caratterizza la nostra regione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it