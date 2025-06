No al disegno di legge del governo sul reato di femminicidio, che prevede l’ergastolo, no anche all’obbligo di sentire la vittima da parte del pm. Dopo l’appello delle 77 “giuriste” contro la legge Meloni sulla violenza sulle donne, anche i giudici, nella persona del presidente dell’Associazione nazionale magistrati, Cesare Parodi, si schiera contro l’etichettatura del reato e l’inasprimento delle pene. “Quella legge ha solo una valenza simbolica e complica indagini e processi”, ha detto, davanti alla commissione Giustizia del Senato, Parodi, da cinque anni coordinatore del pool torinese che si occupa di crimini da codice rosso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Le toghe rosse preparano già le barricate: no al decreto Sicurezza, no alla legge Meloni sull’ergastolo per il femminicidio