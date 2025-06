Le star del web Aurora e Ludovica al Campania incontrano i fan e firmano le copie del nuovo disco

Un’occasione imperdibile per i fan di incontrare da vicino le star del web, Aurora e Ludovica, che faranno tappa al Centro Commerciale Campania di Marcianise per firmare le copie del loro attesissimo nuovo album, “La Magia”. Un evento unico dove la musica e il divertimento si uniscono: preparatevi a vivere un’esperienza indimenticabile e a scoprire tutti i segreti delle nostre influencer preferite. Non mancate!

Aurora e Ludovica, le star del web e di Youtube, saranno al Centro Commerciale Campania di Marcianise per firmare le copie del nuovo album. Le amate star del web e di Youtube Aurora e Ludovica arrivano al Centro Commerciale Campania di Marcianise (CE) per un firmacopie esclusivo in occasione dell'uscita del nuovo album "La Magia".

