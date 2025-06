Le spese scolastiche diventano più leggere | gioia ma anche carte da preparare col regalo del Fisco

In un panorama in continua evoluzione, le recenti decisioni dello Stato portano un sospiro di sollievo alle famiglie italiane, alleggerendo le spese scolastiche e offrendo nuove opportunità di supporto. Tuttavia, tra gioia e impegni burocratici, il percorso verso la crescita dei figli resta una sfida quotidiana. Scopriamo insieme come queste novità possano fare la differenza e aiutare le famiglie a guardare al futuro con speranza.

Arrivano importanti decisioni da parte dello Stato e continuano le manovre per aiutare i figli e le famiglie italiane. Ecco i dettagli Per mandare avanti una famiglia al giorno d'oggi non è semplice e soprattutto è difficile prendere la decisione di fare un figlio. La situazione natalità in Italia è molto delicata e questo avviene.

Detrazioni fiscali, tetto più alto per spese scolastiche (da 800 a 1000 euro). CIRCOLARE Agenzia delle Entrate con le novità della Manovra 2025 - Ottime notizie per le famiglie italiane! La recente circolare dell’Agenzia delle Entrate annuncia un aumento del tetto delle detrazioni fiscali per le spese scolastiche, portandolo da 800 a 1000 euro.

