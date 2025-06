Le sfide della solidarietà Misericordia in numeri | Potenziati tanti servizi

Il Bilancio Sociale della Misericordia di Empoli riflette un impegno crescente e tangibile nel cuore della comunità. Con 443 volontari e oltre 116mila ore dedicate, il valore sociale supera i 2 milioni di euro, dimostrando come la solidarietà possa fare la differenza. Questi numeri raccontano storie di altruismo e dedizione, ma anche l'ambizione di affrontare nuove sfide. Il tutto per mantenere viva la speranza e rafforzare il legame con chi ha bisogno.

Nel 2024 i volontari hanno raggiunto quota 443 con un impegno quantificato in oltre 116mila ore, che se sommato alle attività di volontariato e caritative, raggiunge un contributo alla collettività valorizzabile in oltre 2milioni e 200mila euro. Sono i primi numeri che danno il polso del Bilancio sociale della Misericordia di Empoli: un resoconto delle attività svolte parlando degli obiettivi raggiunti e delle nuove sfide per il futuro. Il tutto è frutto dell’impegno costante che l’Arciconfraternita riversa sul territorio sia portando ogni giorno supporto ai più bisognosi e vulnerabili sia dando aiuto nelle situazioni di emergenza: insostituibili artefici di questo impegno e lavoro sono i volontari che vestono la casacca giallociano. 🔗 Leggi su Lanazione.it