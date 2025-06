le scelte divisive di lagarde quanto pesa sulla bce e i tassi la svolta tedesca

Le decisioni di Christine Lagarde e la svolta tedesca stanno scuotendo i mercati, influenzando profondamente le politiche della Banca Centrale Europea. Oggi si attende un nuovo taglio dei tassi di interesse dello 0,25%, portando il costo del denaro all’1,75%, un livello che potrebbe segnare una svolta decisiva per la ripresa economica dell’Eurozona. Ma quali sono le implicazioni di queste mosse sui consumatori e sugli investimenti? Per scoprirlo, continua a leggere.

Oggi la Bce dovrebbe tagliare ancora una volta i tassi d'interesse dello 0,25 per cento portando il costo del denaro nell'Eurozona al 2 per cento, il livello cosiddetto "neutrale", quello che, in t.