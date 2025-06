Le SBC di FC 25 | Al Juwair Menzione d’onore

Se sei un appassionato di EA Sports FC 25, non puoi perderti la nuova SBC dedicata ad Al Juwair, rilasciata il 5 giugno 2025 in occasione della promo TOTS. Questa sfida offre l’opportunità di ottenere una menzione d’onore TOTS Al Juwair, un premio esclusivo e non scambiabile. Affronta la sfida entro il 12 giugno 2025 e scopri come completarla per aggiungere questo prestigioso riconoscimento alla tua collezione di FIFA!

Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata al giocatore Al Juwair uscita in data 5 giugno 2025 in occasione della promo TOTS. Prenota ora la nuova playstation 5 pro su amazon Come sbloccare la SBC di Al Juwair. Numero sfide: 1. Premio: 1x Menzioni d’onore TOTS Al Juwair Non scambiab.. Costo al momento dell’uscita: 21.000 Crediti circa. Scadenza: 12 giugno 2025. Rosa 85. Richieste: ROSHN Saudi Pro League: Min 1 gioc.. Valutazione squadra: min 85. Si completa così la guida dedicata a questa SBC di EAFC 25 Ultimate Team For The Club Ricordiamo che EA Sports FC 25 è disponibile in tutto il mondo dal 27 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series XS, Xbox One, PC e Nintendo Switch. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - Le SBC di FC 25: Al Juwair Menzione d’onore

