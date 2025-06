Le qualificate alle finali di specialità degli Europei di ginnastica ritmica Sofia Raffaeli firma subito la doppietta

Sofia Raffaeli conquista il doppio successo alle finali di specialità degli Europei di ginnastica ritmica a Tallinn, siglando un’indimenticabile doppietta. Le qualificazioni seniores, che si sono svolte tra cerchio e palla, hanno delineato le otto protagoniste che domenica si contenderanno il podio in terra baltica. Un risultato che conferma il talento e la determinazione delle atlete italiane in questa indimenticabile kermesse continentale, dove ogni attrezzo racconta una storia di passione e perfezione.

A Tallinn (Estonia) si è conclusa la prima metà delle qualificazioni riservate alle individualiste seniores nell'ambito degli Europei 2025 di ginnastica ritmica. Le atlete si sono cimentate con cerchio e palla, al termine della giornata si è delineato il quadro delle otto ammesse alle finali di specialità, che andranno in scena nella giornata di domenica in terra baltica. Ricordiamo che gli atti conclusivo ad attrezzo non sono previsti alle Olimpiadi, dove si gareggia esclusivamente nel concorso generale individuale. Sofia Raffaeli ha strappato una doppia ammissione alle finali, raggiungendo l'obiettivo della vigilia.

