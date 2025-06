Le previsioni meteo di oggi 5 giugno ad Avellino

Scopri le previsioni meteo di oggi, 5 giugno, ad Avellino: una giornata all'insegna del sole splendente e temperature piacevoli che raggiungono i 32°C. Perfetta per trascorrere il tempo all'aperto, con venti deboli al mattino e zero piogge previste. Pronti a godervi questa splendida giornata? Restate aggiornati per scoprire come si evolverà il cielo nel corso della giornata!

A Avellino oggi bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 4072m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Le previsioni meteo di oggi 5 giugno ad Avellino

