le mosse del cremlino porta aperta al vaticano ma non vuole trattare

Le mosse del Cremlino sembrano aprire una porta al Vaticano, ma senza intenzione di trattare. Putin mantiene aperto il dialogo con l’America, pur senza compromettersi troppo. La strategia russa si svela tra telefonate e segnali ambigui, mentre Roma osserva attentamente. Anna Zafesova, analista di rilievo, interpreta queste dinamiche come un gioco di equilibrio. Ma cosa significherà tutto ciò per il futuro delle relazioni internazionali? È un enigma che solo il tempo saprà risolvere.

Roma, 5 giugno 2025 – Putin non vuole trattare, ma nemmeno perdere il dialogo con l’America. Anna Zafesova, analista dell’area post sovietica e autrice del libro ‘Russia, l’impero che non sa morire’ (Rizzoli) legge così le due telefonate di ieri. Anna Zafesova, i telefoni del Cremlino ieri sono stati particolarmente attivi. “Per prima cosa è interessante notare come Putin abbia parlato con due americani, se prima con loro non aveva contatti sotto nessuna forma adesso gli Usa tornano centrali. Per quanto riguarda il Papa, si tratta di una cosa davvero insolita. La proposta di mediazione di Leone XIV di ospitare i negoziati era stata bocciata dai falchi del Cremlino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net