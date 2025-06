Le imprese generative Fra cultura e innovazione | La sostenibilità è prioritaria

Le imprese generative di cultura, innovazione e sostenibilità rappresentano il cuore pulsante di un cambiamento positivo. A Pistoia, tra narrazioni e strategie economiche, si riconosce che il vero progresso si costruisce quando le donne sono valorizzate e supportate al massimo. Questa sinergia tra inclusione e innovazione non solo rafforza l’economia locale, ma genera benefici collettivi duraturi. È questa la strada per un futuro più equo e prospero.

PISTOIA Cultura, narrazioni e strategie economiche. Se un cambiamento "agito" c'è, questo non può non passare da questi tre aspetti, con una certezza che si aggiunge al pacchetto: quando le donne lavorano e sono messe nella condizione di farle al meglio, il Pil cresce. Ovvero, il beneficio è collettivo. Ad esserne convinta, da un punto d'osservazione privilegiato per prospettiva, è Donatella Moica, presidente Terziario Donna Confcommercio Pistoia Prato dal 2014, poi anche regionale (dal 2022) e infine pure vicepresidente della rappresentanza d'impresa per le stesse due province. Una serie d'incarichi che le hanno permesso col tempo di conoscere, capire e incontrare una mole di storie imprenditoriali tali da poter offrire un affresco attendibile sullo stato delle cose.