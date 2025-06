Le gite fuori porta per stuprare due minori di 12 anni | le violenze del padrino

In un grave episodio che scuote la nostra comunità, un imprenditore di 55 anni è stato arrestato a Bari con accuse pesanti di violenza sessuale su minori e produzione di materiale pedopornografico. Le vittime, due ragazzine di meno di 12 anni, sono state violate da un uomo che avrebbe approfittato della loro innocenza. È fondamentale che si faccia luce su questa tragedia per tutelare i più vulnerabili e garantire giustizia.

Un imprenditore di 55 anni è stato arrestato in provincia di Bari. L'uomo è stato condotto in carcere con le accuse di violenza sessuale aggravata su minori, produzione e tentata produzione di materiale pedopornografico. Le vittime sarebbero due ragazzine finiti nella rete dell'orco da quando. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Le gite fuori porta per stuprare due minori di 12 anni: le violenze del padrino

