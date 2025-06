Le auto elettriche cinesi conquistano l’Europa ma in patria rischiano la bolla

Le auto elettriche cinesi stanno conquistando l’Europa, con vendite in costante crescita e un mercato sempre più competitivo. Tuttavia, mentre il successo internazionale si consolida, in patria si sollevano interrogativi: il governo cinese ha richiamato aziende come BYD, insinuando possibili tensioni che potrebbero mettere a rischio questa espansione. La sfida tra innovazione e stabilità si fa sempre più avvincente: il futuro delle auto elettriche cinesi in Europa è ancora tutto da scrivere.

Le auto elettriche cinesi stanno avanzando in Europa e in Italia. Ogni mese, immatricolazioni e vendite continuano a crescere sia rispetto a quello precedente, sia rispetto al 2024. Un successo che va dalle elettriche pure, quelle alimentate esclusivamente a batteria, alle ibride plug-in, ma che potrebbe essere messo in ombra da alcuni problemi in patria. Il governo cinese ha infatti richiamato Byd e altre aziende del settore, per suggerire loro di rallentare la guerra dei prezzi nella quale sono coinvolte da mesi. Il mercato elettrico in Cina è esploso e le società locali, che hanno soppiantato le grandi case tedesche, stanno continuando ad abbassare i prezzi per mantenere le proprie quote. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Le auto elettriche cinesi conquistano l’Europa, ma in patria rischiano la bolla

