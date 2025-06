Lazza anteprima di Locura Jam + Opera | spettacolo su una terrazza che affaccia sul Duomo di Milano – Video

Lazza ha regalato ai fan un’esperienza unica con l’anteprima di “Locura Jam + Opera”, due nuove versioni dell’album multiplatino in uscita il 6 giugno. Circondato dalla suggestiva vista del Duomo di Milano, il rapper ha coinvolto oltre 40 musicisti in una live session esclusiva sulla terrazza sotto la Madonnina. Un momento magico che anticipa il “Locura summer tour 2025”, lasciando tutti con l’anticipazione di un’estate all’insegna della musica e dello spettacolo.

Dopo oltre un anno di lavoro e più di 40 musicisti coinvolti complessivamente, a un mese di distanza dalla partenza del "Locura summer tour 2025", per presentare in anteprima "Locura Jam + Opera", le due nuovi versioni dell'album multiplatino in uscita venerdì 6 giugno, il cantante Lazza ha organizzato una live session con i suoi musicisti in una location d'eccezione: una terrazza che affaccia sul Duomo di Milano, sotto la Madonnina. Un assaggio live del nuovo progetto, dove la musica suonata fa da protagonista. Lazza, anteprima "Locura Jam + Opera": spettacolo affacciato sul Duomo di Milano. «Più di un anno di lavoro, più di 40 musicisti.