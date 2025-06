Lazio sacrificio Gila per finanziare il mercato? Già scelto il successore

La Lazio si prepara a una mossa clamorosa: Mario Gila potrebbe lasciare Roma per far cassa e finanziare il mercato estivo. Il PSG si fa avanti, ma i biancocelesti hanno già scelto il suo erede, puntando a rinforzare la rosa. La scelta del sacrificio è strategica, ma l’obiettivo è rafforzare la squadra per affrontare al meglio le sfide future. La Lazio sta scrivendo un capitolo cruciale della sua stagione, e tutto potrebbe cambiare da un momento all’altro.

Lazio, Mario Gila sacrificato sul Mercato? Il PSG ci prova, i biancocelesti intanto hanno scelto il suo successore La Lazio si prepara a un possibile sacrificio sul mercato e secondo la Gazzetta dello Sport il maggiore indiziato a partire è Mario Gila. Nonostante Maurizio Sarri, vicino al ritorno sulla panchina biancoceleste, abbia chiesto di mantenere

