Lazio punta Emiliano Pattarello | offerta di 35 milioni per l' attaccante

di Luca Amorosi Resta avvolta nel mistero, tipico delle operazioni di mercato più importanti e, dunque, da tenere riparate da spifferi, la voce di un interessamento della Lazio per Emiliano Pattarello. Siti specializzati vicini alla squadra della capitale hanno lanciato la bomba di mercato qualche giorno fa: offerta di tre milioni e mezzo per l’attaccante dell’, che a sua volta ne chiederebbe cinque e una percentuale su una futura rivendita. Cifre da capogiro, sia la proposta biancoceleste che la richiesta amaranto, probabilmente distanti dalla realtà se pensiamo alle consuete valutazioni dei giocatori di terza serie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Lazio punta Emiliano Pattarello: offerta di 3,5 milioni per l'attaccante

