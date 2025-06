L’avvocata generale della Corte Ue | La legge anti-Lgbtq+ dell’Ungheria viola i trattati A Budapest vietato il Pride

Le recenti decisioni di Budapest contro le persone LGBTQ+ e il divieto di Pride sollevano gravi preoccupazioni sulla conformità alle norme europee. L’avvocata generale della Corte Ue, Tamara Capeta, evidenzia come la legge ungherese violi i trattati dell’UE, sottolineando il rischio di un allontanamento dai valori fondamentali dell’Unione. La giustizia europea si trova di fronte a una sfida cruciale: difendere i diritti e la dignità di tutti i cittadini, indipendentemente dall’orientamento sessuale o identità di genere.

Le violazioni dei trattati e dei diritti delle persone Lbgtq+ da parte di Budapest restano nel mirino della giustizia europea. L' avvocata generale della Corte Ue Tamara Capeta nel parere – non vincolante – sul ricorso presentato dalla Commissione nei confronti della legge ungherese che limita l'accesso ai contenuti Lgbtq+ per "proteggere i minori" afferma che il Paese viola le norme dell'Unione Europea e si è " notevolmente discostata " dal modello di democrazia costituzionale previsto dall' articolo 2 del Trattato sull'Unione europea. Intanto a Budapest la polizia ungherese si richiama proprio a quella legge e alla modifica costituzionale che ha dato prevalenza al diritto alla protezione dei minori su ogni altro diritto fondamentale per vietare il Pride previsto per il 28 giugno, La normativa del 2021 vieta o limita la rappresentazione di contenuti che presentano " identità di genere non corrispondenti al sesso assegnato alla nascita, cambiamento di sesso od omosessualità", escludendo del tutto la realtà Lgbtq+ in nome della tutela dei minori.