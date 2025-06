Lavoro e cittadinanza la sfida del referendum | come funziona

Il prossimo weekend, Italia si appresta a vivere un momento cruciale con cinque referendum che potrebbero cambiare il panorama sociale e politico del paese. Tra le questioni in campo, il futuro dei diritti dei lavoratori, le regole sulla cittadinanza e l'assetto del governo di Giorgia Meloni. Questi quesiti rappresentano una sfida democratica che merita attenzione, poiché le decisioni prese influenzeranno la vita di milioni di cittadini e residenti. Ma come funziona tutto questo?

Roma, 5 giu. (askanews) - Si vota in Italia l'8 e 9 giugno per 5 referendum che potrebbero avere un impatto significativo: sia sul mercato del lavoro, sia sulla legge sulla cittadinanza, sia sul governo di Giorgia Meloni. Quattro dei cinque quesiti, proposti dal sindacato CGIL, modificano le norme a tutela dei lavoratori, il quinto dimezza (da 10 a 5 anni) il termine necessario perchĂ© uno straniero residente in Italia possa chiedere la cittadinanza. I partiti di governo sono contrari, quelli di opposizione, generalmente, favorevoli a tutti i quesiti: per questo il successo dei referendum sarebbe una brutta notizia per Meloni, ma è improbabile che accada. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lavoro e cittadinanza, la sfida del referendum: come funziona

