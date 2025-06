Lavoro assunzioni in aumento in Piemonte | i dati dell' Osservatorio regionale

Il mercato del lavoro in Piemonte mostra segnali di ripresa e stabilità, con un aumento delle assunzioni e una crescente preferenza per contratti a tempo indeterminato. I dati dell’Osservatorio regionale sul mercato del lavoro rivelano un primo trimestre 2025 positivo, con un saldo di 2.087 posizioni di lavoro dipendente in più. Questo trend promette nuove opportunità e un futuro più stabile per i lavoratori piemontesi, confermando la buona salute dell’economia locale.

Aumentano le assunzioni e continuano a crescere i contratti indeterminati in Piemonte. Lo confermano i dati diffusi dall'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro, che rivelano che nel primo trimestre del 2025 il saldo delle posizioni di lavoro dipendente è positivo per 2.087 unità, con. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Lavoro, assunzioni in aumento in Piemonte: i dati dell'Osservatorio regionale

In questa notizia si parla di: Lavoro Assunzioni Piemonte Osservatorio

Lavoro, a maggio tra novarese e Vco sono previste quasi 4mila nuove assunzioni - A maggio 2025, le province di Novara e del Verbano Cusio Ossola registreranno oltre 3.900 nuove assunzioni, rappresentando il 20% delle entrate complessive previste in Piemonte.

Lavoro, assunzioni in aumento in Piemonte: i dati dell'Osservatorio regionale - In crescita i contratti a tempo indeterminato. L'assessora Chiorino: "Cresce l'occupazione stabile, crescono le opportunità per le donne: questa è la politica dei fatti" ... Si legge su novaratoday.it

Lavoro, in Piemonte saldo positivo nel primo trimestre 2025 - I dati diffusi dall'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro confermano una dinamica positiva per il Piemonte: nel primo trimestre 2025 il saldo delle posizioni di lavoro dipendente è positivo pe ... Scrive msn.com

Lavoro, in Piemonte saldo positivo nel I trimestre 2025. Chiorino: “Più occupazione stabile e più per le donne" - Dal punto di vista territoriale, la crescita è trainata soprattutto dalla Città metropolitana di Torino (+1.835 unità) ... Secondo torinoggi.it

Clip 8 - Lavoro Interinale