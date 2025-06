Lavoro a Scandicci arriva Fody srl che promuove percorsi occupazionali per giovani con disabilità

L'inclusione e le opportunità per tutti sono al centro dell'attenzione a Scandicci, dove arriva Fody Srl, una società benefit impegnata nella promozione di percorsi occupazionali inclusivi per giovani con disabilità. In collaborazione con l’associazione “Il Cui – I Ragazzi del Sole”, questa iniziativa rappresenta un passo importante verso un futuro più equo e solidale. Nei giorni scorsi, il vicesindaco di Scandicci con delega...

