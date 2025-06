Lavori tra le stazioni di Legnago e Cerea | le modifiche alla circolazione dei treni

Lavori in corso tra le stazioni di Legnago e Cerea: dal 7 al 13 giugno, sono previste modifiche alla circolazione dei treni per interventi di manutenzione straordinaria. Nonostante i cambiamenti, Trenitalia assicura che l'offerta di collegamenti rimane garantita, offrendo soluzioni alternative per minimizzare disagi e permettere ai pendolari di muoversi senza intoppi. Per restare aggiornati, consultate regolarmente gli avvisi ufficiali.

Sono state disposte modifiche alla circolazione dei treni del Regionale per i lavori di manutenzione straordinaria della linea ferroviaria tra le stazioni di Legnago e Cerea dal 7 al 13 giugno, ma da Trenitalia sottolineano che l'offerta di collegamenti è comunque garantita.

