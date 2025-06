Lavori di via Fiorentina che pericolo per pedoni e carrozzine

Le recenti operazioni di lavori in via Fiorentina stanno sollevando preoccupazioni tra pedoni e genitori con carrozzine, a causa dei gravi disagi e pericoli presenti nell’area del cantiere. Il consigliere di opposizione Michele Menchetti ha deciso di intervenire, presentando un’interrogazione dettagliata agli assessori competenti. È fondamentale che l’amministrazione affronti prontamente queste criticità per garantire sicurezza e tranquillità ai cittadini. La questione richiede attenzione immediata e soluzioni efficaci.

Il consigliere comunale di opposizione Michele Menchetti va all'attacco sul tema dei lavori di via Fiorentina. "Ho presentato un'interrogazione - dice - a risposta scritta agli assessori Marco Sacchetti e Alessandro Casi in merito ai gravi disagi e pericoli riscontrati nell'area del cantiere.

