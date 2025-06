Lavori di bonifica bellica all' ex Arsenale | entrata di via Todeschini chiusa per due settimane

A Verona, l’ex arsenale si prepara a tornare al suo splendore, ma prima è necessario garantire la massima sicurezza. A partire da mercoledì 5 giugno per due settimane, l’accesso pedonale da via Todeschini sarà temporaneamente vietato per lavori di bonifica bellica. Queste operazioni fondamentali anticipano importanti interventi di ristrutturazione, aprendo così una nuova era di sicurezza e valorizzazione di questo storico sito, che presto rivivrà con nuove funzioni e significato.

Da mercoledì 5 giugno, per due settimane, per motivi di pubblica sicurezza sarà vietato l’accesso pedonale all’ex Arsenale di Verona da via Todeschini. Sono, infatti, iniziate le operazioni di bonifica bellica precedenti la ristrutturazione della Palazzina di Comando, della Corte centrale e la. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Lavori di bonifica bellica all'ex Arsenale: entrata di via Todeschini chiusa per due settimane

Scopri altri approfondimenti

Bonifica delle radici su marciapiedi e carreggiata, al via i lavori in via Trento. Le modifiche alla circolazione - Inizia lunedì 26 maggio la bonifica delle radici su marciapiedi e carreggiata in via Trento, con lavori di messa in sicurezza delle pavimentazioni.

Segui queste discussioni su X

Avviso - Chiusura di Via della Bonifica nel Comune di Pescara Dal 21 al 30 maggio 2025 e comunque fino al termine dei lavori Consulta l’avviso https://ift.tt/4aQywhp May 21, 2025 at 10:55AM #tuabruzzo #infoTUA Tweet live su X

Ieri ad @comuneAp alla presentazione dei lavori di bonifica nell’area Ex Sgl Carbon. Con la collaborazione di tanti, abbiamo fatto un ulteriore passo per dare alla città e al cratere un futuro centro propulsore che possa attirare intelligenze e lavoro a favore dei Tweet live su X