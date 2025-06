Lavanda experience colori e profumi Sicani | tour in azienda agricola ad Alessandria della Rocca

Immergiti in un'esperienza sensoriale unica tra i profumi avvolgenti di lavanda e i colori intensi dei paesaggi sicani. Il tour in azienda agricola ad Alessandria della Rocca ti porterà alla scoperta di un territorio ricco di storia, tradizione e pura bellezza naturale. Un appuntamento imperdibile per vivere la magia dei campi in fiore tra il 8, 15 e 22 giugno. Non lasciarti sfuggire questa occasione di riscoprire la natura e le sue meraviglie.

Un viaggio colmo di colori e profumi tra i campi di lavanda sulle colline nel cuore dei Sicani. È l’appuntamento alla scoperta del territorio ad Alessandria della Rocca in programma per 3 domeniche: 8, 15 e 22 giugno presso l’azienda agricola Campagna, una realtà giunta alla quinta generazione e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - “Lavanda experience, colori e profumi Sicani”: tour in azienda agricola ad Alessandria della Rocca

