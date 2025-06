L’auto va a zig zag la polizia inizia l’inseguimento e va a finire malissimo Poi la scoperta choc | chi c’era alla guida

Una normale mattina di sorveglianza si è trasformata in un inseguimento per le strade di Vicenza, quando un’auto in zig zag ha scatenato il panico tra i cittadini e gli agenti. La polizia locale, intervenuta prontamente, ha scoperto l’inaspettato: alla guida c’era un uomo di 80 anni con un segreto choc che ha sconvolto tutti. Ma cosa è realmente accaduto quella mattina? Seguici per scoprire la verità dietro questa vicenda incredibile.

Una mattinata di ordinaria sorveglianza si è trasformata in un inseguimento ad alta tensione lungo la strada Pasubio, alle porte di Vicenza, dove giovedì 5 giugno si è verificato un grave incidente che ha coinvolto un uomo di 80 anni e una pattuglia in borghese della polizia locale. Erano da poco passate le 10 quando un’auto che procedeva in modo anomalo ha attirato l’attenzione degli agenti della polizia locale di Costabissara, impegnati nei controlli stradali della zona. Il veicolo, una Dacia condotta da un anziano, procedeva a zigzag, seminando il sospetto che qualcosa non andasse. Gli agenti hanno quindi intimato l’alt, ma l’automobilista ha ignorato il segnale e ha iniziato una corsa incontrollata che ha coinvolto anche tratti percorsi contromano. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: Polizia Auto Inseguimento Inizia

Stagno, pretende di riavere la sua auto sequestrata e aggredisce il dipendente di un'officina: fermato dalla polizia - A Stagno, un uomo di nazionalità albanese ha aggredito un dipendente dell'officina 3R, nel tentativo di riavere la sua auto sequestrata.

Inseguimento da guardie e ladri, la polizia arresta un uomo: auto rubata e arnesi da scasso - https://lostrillonenews.it/2025/05/28/inseguimento-da-guardie-e-ladri-la-polizia-arresta-un-uomo-auto-rubata-e-arnesi-da-scasso/… Partecipa alla discussione

Nettuno, inseguimento finisce in tragedia: un morto e 25 chili di cocaina sequestrati Due auto fuggono a tutta velocità davanti alla polizia: una si schianta e si ribalta, l’altra bloccata. Nel borsone dell’auto incidentata trovati 23 panetti di… Partecipa alla discussione

Ignora l’alt e scappa, poi si schianta contro un’auto dei carabinieri. Inseguimento da film sul lungomare - Lido di Camaiore, finisce con un incidente la fuga di un centauro di 55 anni che non si era fermato al posto di controllo ... Riporta msn.com

Guida un Suv a 16 anni e fugge alla polizia: il folle inseguimento a Milano - Il ragazzo, italiano e con precedenti, dopo l'alt ha proseguito la sua marcia contromano e ha terminato la corsa contro una pensilina dell'Atm di cui ha frantumato i vetri ... Secondo msn.com

Giambellino, 16enne alla guida di un suv fugge all’alt: inseguimento e incidente - Il mezzo si è schiantato contro una pensilina dell’Atm, mandando in frantumi i vetri che hanno ferito una passante. Per il giovante è satto chiesto l’obbligo della permanenza in casa ... Lo riporta msn.com

Lo spettacolare inseguimento a tutta velocità per le strade di Bologna