Lautaro Martinez | Mi scuso con tutti Doveroso essere interisti!

Lautaro Martinez, cuore nerazzurro e protagonista della recente finale di Champions League, rompe il silenzio con un messaggio sincero ai tifosi interisti. Dopo la delusione e l'amarezza per la sconfitta contro il Psg, l'attaccante argentino si apre, dimostrando umiltĂ e vicinanza alla sua gente. Un gesto che rafforza il legame tra calciatore e tifosi, uniti nella gioia e nel dolore. Lautaro ci ricorda che, nonostante le difficoltĂ , la passione nerazzurra vive nel cuore di tutti.

Lautaro Martinez ha scritto su Instagram per la prima volta il suo pensiero dopo la finale di Champions League persa contro il Psg. Messaggio diretto ai tifosi! MESSAGGIO DIRETTO – Lautaro Martinez finalmente prende parola: «Ciao cari interisti, sono a scrivervi questo messaggio dopo qualche giorno perchĂ© la tristezza, la delusione, l’amarezza dopo la partita di sabato sono stati e saranno ancora per un po’ sentimenti difficili da digerire. Mi scuso con tutti voi per non essere riuscito a regalarvi quello che era il sogno di tutti noi. Voglio ringraziare tutti i neroazzurri che erano a Monaco, a San Siro e in giro per il mondo. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Lautaro Martinez: «Mi scuso con tutti. Doveroso essere interisti!»

