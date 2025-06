Lautaro dopo la sconfitta con il PSG | Mi scuso per non essere riuscito a regalarvi quello che era il sogno di tutti noi – FOTO

Dopo la cocente sconfitta in finale di Champions contro il PSG, Lautaro Martinez si apre ai tifosi con parole sincere e piene di cuore. Il capitano dell’Inter, simbolo di passione e determinazione, ha scelto di condividere un messaggio di scuse e di incoraggiamento, dimostrando ancora una volta il suo attaccamento alla maglia e ai supporters. La stagione può essere terminata, ma il sogno nerazzurro continua a vivere—e Lautaro è pronto a tornare più forte che mai.

Lautaro, le parole del capitano dell’Inter dopo la sconfitta in finale di Champions contro il PSG. Le parole più attese, quelle del capitano, sono finalmente arrivate. A qualche giorno dalla sconfitta a Monaco, Lautaro Martinez ha deciso di rompere il silenzio pubblicando un lungo messaggio su Instagram rivolto a tutti i sostenitori dell’Inter. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lautaro Javier Martinez (@lautaromartinez) LE PAROLE DI LAUTARO – «Ciao cari interisti, sono a scrivervi questo messaggio dopo qualche giorno perchè la tristezza, la delusione, l’amarezza dopo la partita di sabato sono stati e saranno ancora per un pó sentimenti difficili da digerire. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro dopo la sconfitta con il PSG: «Mi scuso per non essere riuscito a regalarvi quello che era il sogno di tutti noi» – FOTO

