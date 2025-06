Laureato in Giurisprudenza a 85 anni | Ai giovani dico di non fermarsi mai e che lo studio è un bellissimo passatempo

Il suo legame con il mondo scolastico è iniziato molto tempo fa, e ora, a 85 anni, Corradino Fanti dimostra che non è mai troppo tardi per inseguire i propri sogni. La sua storia è un inno alla passione per l’apprendimento e alla voglia di crescita personale, un esempio che ispira giovani e meno giovani a non arrendersi mai. Perché lo studio, come ricorda Fanti, è un bellissimo passatempo che arricchisce la vita in ogni età.

Corradino Fanti, residente a Rumo in Val di Non, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università di Trento il 4 giugno con una tesi intitolata " La disciplina della fauna selvatica come patrimonio indisponibile: aspetti dominicali e responsabilistici ". Dopo aver dedicato 40 anni della propria vita al mondo della scuola, Fanti ha deciso di tornare sui banchi universitari. Il suo legame con il mondo scolastico è iniziato molto presto a causa delle difficoltà economiche familiari che gli hanno impedito di intraprendere gli studi di medicina, suo desiderio originario. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Segui queste discussioni su X

Tirocini Banca dItalia per laureati in Giurisprudenza, compenso 1000 Euro La Banca d'Italia offre nuovi tirocini per giovani laureati in Giurisprudenza. I percorsi di stage si svolgono a Roma e prevedono ... Partecipa alla discussione

Kim #Kardashian si è laureata in giurisprudenza. La star dei social ha completato il percorso di studi dopo sei anni tra pandemia e impegni collaterali in tv e streaming. Ora le manca solo l'esame di abilitazione. La sorella Khloé: «Sono così fiera di lei» Partecipa alla discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Messina: a 85 anni una laurea con 105/110 in Storia