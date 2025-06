Laura Santi ha vinto la sua difficile battaglia | potrà morire a casa senza dover andare in Svizzera

Laura Santi, dopo 25 anni di lotta contro la sclerosi multipla, ha finalmente ottenuto il diritto di morire dignitosamente a casa, senza dover affrontare il viaggio in Svizzera. La sua battaglia non è solo personale, ma simbolo di un tema delicato e urgente: il diritto alla scelta e alla dignità nelle fasi ultime della vita. Una vittoria che apre nuove riflessioni sulla cura, la libertà e il rispetto dei desideri di chi sta affrontando il limite ultimo.

Laura Santi, da 25 anni soffre di sclerosi multipla, non è più autosufficiente, ha ottenuto il via libera per accedere al suicidio medicalmente assistito, ma da mesi attendeva il protocollo sanitario dell'Asl umbra. Una situazione di attesa, mentre il male avanzava senza sosta, che aveva. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Laura Santi ha vinto la sua difficile battaglia: potrà morire a casa, senza dover andare in Svizzera

In questa notizia si parla di: Laura Santi Difficile Battaglia

Arriva l’ultima risposta a Laura Santi: potrà morire in Umbria - Laura Santi potrà morire in Umbria quando lo deciderà. Non dovrà affrontare il calvario di un viaggio in Svizzera dove, fino all’ultimo è stata mantenuta aperta la possibilità per potere procedere. L’ ... Da umbria24.it

Laura Santi potrà morire in Umbria: è la prima ad accedere al suicidio assistito - Laura Santi potrà morire in Umbria, senza dover affrontare il gravoso - fisicamente e psicologicamente - viaggio in Svizzera. La giornalista perugina sarà la prima umbra ad accedere al suicidio assist ... corrieredellumbria.it scrive

Fine vita, Mario Calabresi fa visita a Laura Santi: la sua lotta presto su Chora Media - Mario Calabrese, ex direttore di Repubblica, fondatore di Chora Media, ha bussato alla porta di Laura Santi. Microfono pronto per cogliere il suono della sua battaglia quando il tempo a disposizione n ... Da umbria24.it

Laura Santi racconta la sua battaglia a favore di una legge per il fine vita