Laura Pausini firma le bambole solidali Baby Pelones destinate a finanziare la sala giochi dei bambini malati di cancro del Policlinico Gemelli di Roma

Laura Pausini si distingue ancora, questa volta con un gesto di grande cuore: firma le bambole solidali Baby Pelones, destinate a finanziare una sala giochi per i piccoli pazienti del Policlinico Gemelli di Roma. Insieme alla figlia Paola, ha creato uno dei foulard più iconici indossati dalle bambole senza capelli, simbolo della lotta contro il cancro. Con il suo impegno, ogni acquisto aiuta a rendere il percorso dei bimbi malati più sereno e ricco di speranza.

L'artista, unica ambassador italiana, ha creato insieme alla figlia Paola uno dei foulard più iconici indossati dalle bambole senza capelli, create dalla Fondazione Juegaterapia, quale simbolo della lotta contro il cancro. Tutto il ricavato della vendita delle bambole sarà destinato a finanziare il progetto Crearium presso l’Oncologia pediatrica del Policlinico Gemelli. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Laura Pausini «firma» le bambole solidali Baby Pelones destinate a finanziare la sala giochi dei bambini malati di cancro del Policlinico Gemelli di Roma

Altre letture consigliate

Laura Pausini e la festa di compleanno, la cantante spegne 51 candeline - Laura Pausini festeggia il suo 51° compleanno con un messaggio speciale per i fan su Instagram. La popstar esprime gratitudine per l’affetto ricevuto e svela il suo desiderio di celebrare ogni anno in modo unico e musicale.

Segui queste discussioni su X

Dopo la pubblicazione della cover di "TURiSTA" di Bad Bunny, Laura Pausini decide di regalare a sorpresa anche il videoclip ai suoi fan! Guarda il videoclip su http://allmusicitalia.it! #LauraPausini #Turista #BadBunny Tweet live su X

“L'amore per la propria squadra del cuore non cambia anche quando non si vince” è l'appunto di Laura Pausini, tifosa del Milan, alla tifoseria rossonera, dopo aver assistito mercoledì all'Olimpico alla finale di Coppa Italia. Auguri alla cantante, oggi 51 anni Tweet live su X

Simili