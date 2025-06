L’aura di hacker di angelina jolie rende questo film dimenticato un capolavoro imperdibile

L’aura di hacker di Angelina Jolie trasforma questo film dimenticato in un capolavoro imperdibile. Nel panorama cinematografico, alcune pellicole superano le aspettative e conquistano il loro spazio nel cuore degli spettatori, anche a distanza di anni. Tra queste, il classico del 1995 diretto da Iain Softley si distingue come esempio di come un’opera possa essere rivalutata nel tempo, grazie anche alla presenza magnetica dell’attrice. Questo articolo analizza l’evoluzione di “Hackers”, dalla ricezione iniziale alle sue successive celebrazioni, rivelando il suo vero valore.

