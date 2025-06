L’attualità di Camus al Centro Cerio di Capri con I Giusti

L’attualità di Camus rivive con forza al Centro Cerio di Capri, portando in scena “I Giusti” nella rilettura intensa di Fiorenzo Madonna. Questo dramma, ambientato nel 1906 in Russia, esplora i dilemmi morali e politici di cinque individui pronti a compiere un attentato contro il Granduca. Un’opera che ci invita a riflettere sulle scelte etiche sotto la pressione del terrorismo, mantenendo viva la sua straordinaria attualità.

di Marco Milano L’attualità di Camus è andata in scena al Centro Cerio di Capri con “I Giusti”, con la regia di Fiorenzo Madonna, per un progetto della compagnia “I Pesci” in collaborazione con l’Asilo (Ex Asilo Filangieri). Un conflitto morale e politico tormenta i cinque componenti di una cellula terroristica, quattro uomini ed una donna, che intendono compiere un attentato terroristico contro il Granduca. Siamo in Russia nel 1906 dove è in atto una sanguinosa repressione da parte dello zar a seguito degli attentati rivoluzionari socialisti. Si può giustificare un atto di terrorismo rivoluzionario? Il fine giustifica davvero i mezzi? Affidate all’interpretazione di Mario De Masi, Alessandro Gioia, Fiorenzo Madonna, Giulia Pica, Antonio Stoccuto, le parole di Camus hanno rappresentato un invito ad analizzare il concetto di rivolta, di come questo atto dia la possibilità di innescare una serie nuova di eventi, di circostanze, ma soprattutto un’estasi, un nuovo spazio di immaginazione e creazione di che cosa è umano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it