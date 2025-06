Latitante ex cutoliano arrestato in Algeria era irrintracciabile dal 1986 | la sfilza di reati compiuti

Dopo decenni di latitanza, un uomo di 72 anni, fuggito dall’Italia nel 1986, è stato finalmente catturato in Algeria grazie a una vasta operazione internazionale. Svolgendo un ruolo di rilievo in un’organizzazione mafiosa, ha accumulato una lunga lista di reati. La sua cattura rappresenta un importante passo avanti nella lotta alla criminalità organizzata, dimostrando come la collaborazione tra nazioni possa assicurare giustizia e sicurezza.

Arrestato ex cutoliano algerino, latitante da 18 anni: omicidio durante la faida della Nco - Dopo 18 anni di latitanza, la Polizia di Caserta ha catturato Mohamed Tadimouti, ex cutoliano ricercato per un omicidio legato alla faida della NCO.

Poliziotti della #Squadramobile di Caserta insieme a #Sco e #Scip hanno arrestato in Algeria latitante 71enne condannato nel 1997 all'ergastolo e all'epoca dei fatti affiliato alla Nuova camorra organizzata e al boss Raffaele Cutolo https://poliziadistato.it/artico Partecipa alla discussione

Pasquale Scotti, vice di Cutolo, estradato in Italia. Era latitante da 31 anni