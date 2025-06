Latina in arrivo 104 nuove case Erp

A Latina arriva una grande novità per chi cerca casa: sono in arrivo 104 nuove abitazioni ERP nella zona Saraceno di Gionchetto. Questo progetto approvato dal Consiglio comunale risponde alle esigenze di 375 persone, offrendo soluzioni abitative economiche e moderne. Un passo importante per rafforzare il tessuto sociale e garantire un futuro più stabile e accessibile a tutti. La città si prepara a cambiare volto, puntando su innovazione e inclusione.

Latina, 5 giugno 2025- Approvato dal Consiglio comunale di Latina, nella seduta odierna, il Piano di edilizia economica e popolare della zona Saraceno, in località Gionchetto. L’intervento, in variante al Prg, prevede la realizzazione di 104 nuovi alloggi per il fabbisogno abitativo di 375 persone ed è stato adottato in esercizio dei poteri di delega urbanistica conferiti dalla Regione Lazio al Comune di Latina sulla base della legge 192022 e relativa convenzione stipulata il 4 aprile 2024. “Il voto di oggi è un punto di svolta per la programmazione dell’edilizia economica e popolare, perché ci consente di riallineare tutti i piani Erp già approvati, La Rosa, Zani, Casal dei Pini”, ha dichiarato il sindaco Matilde Celentano, aggiungendo che “grazie alla modifica del Regolamento Erp che questa amministrazione ha approvato lo scorso anno, gli operatori ed i consorzi hanno palesato una rinnovata volontà e maggiore operatività rispetto alle nuove realizzazioni che porteranno nella nostra città 643 nuovi alloggi”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

