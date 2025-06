Latina chiude con entusiasmo il progetto Il Servizio demografico incontra i giovani cittadini

Latina chiude con entusiasmo il progetto “Il Servizio Demografico incontra i giovani cittadini”, un’iniziativa che ha coinvolto attivamente le scuole primarie della città, stimolando la consapevolezza civica tra i più giovani. Dopo mesi di incontri e scambi, il progetto ha rafforzato il legame tra istituzioni e giovani, promuovendo un senso di appartenenza e responsabilità. Un successo che apre nuove prospettive per l’educazione civica futura.

Latina, 5 maggio 2025- Si è concluso con grande partecipazione ed entusiasmo il progetto “Il Servizio Demografico incontra i giovani cittadini”, promosso dal Comune di Latina e rivolto alle scuole primarie del territorio. L’iniziativa, avviata ufficialmente a settembre 2024 dopo una prima fase sperimentale avvenuta nell’anno scolastico precedente, ha coinvolto gli studenti in una speciale lezione alternativa di educazione civica e storia locale. Nel corso dell’anno scolastico, le classi quinte delle scuole primarie sono state accolte presso la sede comunale o hanno ricevuto la visita delle funzionarie dell’Ufficio Demografico direttamente in aul a. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

