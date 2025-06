L' associazione imprenditori a Taormina | Sulla tassa rifiuti rincari del 60% e noi trattati come sciacalli

L'associazione degli imprenditori di Taormina si mobilita contro il rincaro del 60% sulla tassa rifiuti, che ci viene dipinti come sciacalli. Un provvedimento penalizzante per le imprese e l’economia locale, che colpisce duramente chi, come noi, lavora con passione e responsabilità . I nostri associati, pilastri del territorio, continueranno a investire e a sostenere Taormina, perché crediamo nel suo potenziale e nel nostro ruolo di protagonisti.

"Un provvedimento penalizzante per le imprese e per l'economia dell'intera città. I nostri associati che non sono certamente sciacalli o predatori, assieme ai tanti operatori presenti sul territorio, rappresentano da sempre il vero motore economico della città, continuando ad investire.

Italo Mennella (Presidente dell'Associazione Albergatori di Taormina) tassa di soggiorno.