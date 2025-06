L’asfalto in via Fra Carnevale era previsto

Il rifacimento dell’asfalto in via Fra Carnevale sta per diventare realtà, rassicurando i residenti e rispondendo alle preoccupazioni sollevate dalla minoranza. Il sindaco Maurizio Gambini ha confermato che i lavori sono già inseriti nel cronoprogramma e nell’appalto degli interventi stradali previsti per l’estate 2024. Una volta completati, questi interventi promettono di migliorare significativamente la qualità della viabilità, portando benefici duraturi all’intera comunità.

"Il rifacimento dell’asfalto in via Fra Carnevale partirà presto". Ad annunciarlo è il sindaco Maurizio Gambini, che risponde alla questione sollevata su queste pagine dalla minoranza: "I lavori – dice il sindaco – sono già nel cronoprogramma: la via era stata inserita nell’appalto degli asfalti nell’estate 2024, insieme alle vie Giancarlo de Carlo, Neruda, l’ultimo tratto di Ca Corona ed altre. L’appalto era già stato assegnato, quando sono pervenute al Comune richieste per diversi interventi da parte di Marche Multiservizi per le fognature e da altre ditte per la fibra e sottoservizi, per cui abbiamo deciso di posticipare i lavori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "L’asfalto in via Fra Carnevale era previsto"

Campo Ligure, motociclisti sicuri col nuovo asfalto sulla SP 456