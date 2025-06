L' Arma foggiana premia i carabinieri che si sono distinti per valore e coraggio | i nomi e la consegna delle onorificenze

In un clima di orgoglio e rispetto, l’Arma dei Carabinieri celebra il suo 211° anniversario con una cerimonia solenne in piazza Cavour. Durante l’evento, i carabinieri che si sono distinti per valore e coraggio sono stati premiati con onorificenze, simbolo di riconoscimento e gratitudine da parte della comunità. Un momento di grande emozione e riconoscenza, che sottolinea il ruolo fondamentale dei nostri militari nella tutela e nella sicurezza del territorio.

Questa mattina, in piazza Cavour, si è svolta la cerimonia per il 211° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. L'evento, aperto alla cittadinanza e ospitato davanti al pronao della villa comunale, ha visto la partecipazione delle più alte autorità civili, militari e religiose.

In questa notizia si parla di: Arma Carabinieri Foggiana Premia

