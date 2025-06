L' Arma festeggia i suoi 211 anni | premiati i militari distinti in servizio

L'Arma dei Carabinieri festeggia i suoi 211 anni, un traguardo di orgoglio e dedizione. Il 5 giugno di ogni anno, si onora il coraggio e il servizio di questi valorosi militari, ricordando anche la storica decorazione della bandiera con la prima Medaglia d'oro al valor militare nel 1920. In questa giornata speciale, vengono premiati i carabinieri distinti in servizio, simbolo di eccellenza e impegno...

Il 5 giugno di ogni anno, i carabinieri celebrano l'annuale di fondazione del Corpo. Lo stesso giorno in cui, nel 1920, la bandiera dell'Arma venne decorata con la prima Medaglia d'oro al valor militare, concessa per il contributo dei carabinieri durante il primo conflitto mondiale.

L’Arma dei #Carabinieri festeggia oggi 211 anni di storia: la tradizionale cerimonia quest’anno a Piazza di Siena a Villa Borghese, Roma: segui l'hashtag #FestArma2025 e vivi con noi l'evento. Non perdere la diretta streaming dalle ore 19:00 ? https://youtu Partecipa alla discussione

L'innovazione come motore e la tradizione come scudo: l’Arma festeggia oggi 211 anni di storia, sempre al fianco degli Italiani. #Carabinieri #PossiamoAiutarvi #ForzeArmate #Difesa #FestArma2025 #5giugno Partecipa alla discussione

