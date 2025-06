L' Arma festeggia i 211 anni dalla sua fondazione | Anno intenso sul fronte delle minacce criminali | IL VIDEO

L’Arma dei Carabinieri festeggia 211 anni di dedizione e servizio, in un anno segnato da sfide crescenti sul fronte delle minacce criminali. Questo video ci invita a riflettere sulla responsabilità che ci accomuna: i carabinieri forestali si prendono cura di un patrimonio naturale prezioso, così come le stazioni tutelano le comunità. È un impegno quotidiano che garantisce sicurezza, serenità e sviluppo per tutti.

“Questo luogo evoca responsabilità perché è uno scenario di cui i carabinieri forestali si prendono cura. La stessa cura che i nostri comandi stazione impiegano nelle comunità garantendo l’ordinaria e serena convivenza, presupposto indispensabile per lo sviluppo sociale dei piccoli e grandi. 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - L'Arma festeggia i 211 anni dalla sua fondazione: "Anno intenso sul fronte delle minacce criminali" | IL VIDEO

In questa notizia si parla di: Arma Festeggia Anni Fondazione

L'Arma festeggia i suoi 211 anni: premiati i militari distinti in servizio - L'Arma dei Carabinieri festeggia i suoi 211 anni, un traguardo di orgoglio e dedizione. Il 5 giugno di ogni anno, si onora il coraggio e il servizio di questi valorosi militari, ricordando anche la storica decorazione della bandiera con la prima Medaglia d'oro al valor militare nel 1920.

L’Arma dei #Carabinieri festeggia oggi 211 anni di storia: la tradizionale cerimonia quest’anno a Piazza di Siena a Villa Borghese, Roma: segui l'hashtag #FestArma2025 e vivi con noi l'evento. Non perdere la diretta streaming dalle ore 19:00 ? https://youtu Partecipa alla discussione

#Anniversario #FondazioneArma Auguri a tutti i Carabinieri! Viva l’Arma Partecipa alla discussione

Festeggia 84 anni da sola, i carabinieri le fanno gli auguri - Tre settimane fa, durante un servizio di prossimità antitruffa dedicato agli anziani, aveva raccontato ai carabinieri che avrebbe festeggiato i suoi 84 anni da sola, nel giorno dell'anniversario di fo ... Si legge su msn.com

Vibo, la festa dell'Arma dei Carabinieri nel suggestivo scenario di Tropea VIDEO - Una cerimonia dal profondo valore che ha regalato intense emozioni, nonché un forte segnale della presenza dello Stato. I 211 anni dalla fondazione ... Secondo catanzaro.gazzettadelsud.it

Carabinieri, a Scampia festa per l'anniversario della fondazione dell’Arma - A Scampia, nella piazza Giovanni Paolo II/piazza Ciro Esposito, dove 10 anni fa Papa Francesco abbracciò idealmente la città di Napoli, ... msn.com scrive