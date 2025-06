L' Arma festeggia i 211 anni | Anno intenso sul fronte delle minacce criminali | IL VIDEO

L’Arma dei Carabinieri celebra 211 anni di onorato servizio, un anno segnato da sfide crescenti nel contrasto alle minacce criminali. In questo video, si mette in luce il ruolo fondamentale dei Carabinieri Forestali, custodi della nostra terra e della sicurezza comunitaria. Un impegno quotidiano che permette a tutti noi di vivere in un ambiente protetto e sereno, pilastro imprescindibile per lo sviluppo sociale e il benessere di ogni cittadino.

"Questo luogo evoca responsabilità perché è uno scenario di cui i carabinieri forestali si prendono cura. La stessa cura che i nostri comandi stazione impiegano nelle comunità garantendo l'ordinaria e serena convivenza, presupposto indispensabile per lo sviluppo sociale dei piccoli e grandi.

