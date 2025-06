L' Arma dei Carabinieri festeggia i suoi 211 anni | la cerimonia sul lungomare

Il lungomare Nazario Sauro ha accolto con orgoglio e spettacolo la celebrazione dei 211 anni dell'Arma dei Carabinieri, un traguardo che testimonia dedizione, servizio e vicinanza alla comunità. La cerimonia, svoltasi davanti alla storica Caserma "Bergia", ha visto schieramenti in parata di due compagnie, simbolo di un'istituzione forte e rispettata, pronta a proteggere e servire il territorio con impegno e passione. Un momento di grande orgoglio per tutta la città, che si unisce nel celebrare questa lunga storia di valoroso servizio.

