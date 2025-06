l arma dei carabinieri celebra 211 anni tra memoria e riconoscimenti

L’Arma dei Carabinieri celebra 211 anni di storia, memoria e dedizione al servizio della comunità. Un traguardo importante che viene festeggiato con emozionanti cerimonie e riconoscimenti sul territorio, tra momenti di riflessione e gratitudine. Ad Avellino, la giornata si è aperta con un omaggio ai caduti e si è conclusa con una manifestazione pubblica, sottolineando il forte legame tra l’Arma e i cittadini. Un’occasione per rinnovare l’impegno e rafforzare il senso di appartenenza.

In occasione del 211° Annuale di Fondazione dell'Arma dei Carabinieri, ad Avellino si è svolta una cerimonia militare articolata in due momenti. In mattinata, nel piazzale interno della Caserma "Nicola Litto", è stata deposta una corona d'alloro alla targa dedicata ai Caduti. Dalle ore 19.30 la manifestazione è proseguita in Piazza Mazzini, alla presenza del Prefetto, Dott.ssa Rossana Riflesso. Alla cerimonia hanno preso parte Autorità civili, militari e religiose, rappresentanze del personale in servizio e in congedo, delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma, dell'Associazione Nazionale Carabinieri e Forestali, dell'Opera Nazionale di Assistenza per gli orfani e le vedove dell'Arma, nonché delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.